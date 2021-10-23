Киев, , 11:05 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявил, что закупки Украиной газа якобы в Евросоюзе — это вранье — Киев продолжает закупать российский газ. Об этом Тимошенко заявила в эфире телеканала «Наш».

Юлия Тимошенко Gov.ua

Тимошенко сказала то, что все и так давно знают. Украина не закупает газ в Евросоюзе, потому что, в странах ЕС не добывают столько голубого топлива. Украина после 2014 года продолжает покупать российский газ только через фирмы-посредники, которые накручивают цену на голубое топливо.

«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», — сказала Тимошенко.

Политик констатировала, что все разговоры о газе на Украине после 2014 года — это пропаганда, призванная скрыть реальное положение вещей. Она также выразила недовольство тем, что после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, так и не было начато расследование закупок газа якобы из Евросоюза при его предшественнике Петре Порошенко.

Напомним, что Тимошенко в свое время удалось заключить с Россией долгосрочный газовый контракт, который стал предметом острых политических споров на Украине. Одно время Тимошенко обвиняли в том, что контракт якобы был не выгоден Киеву. Однако теперь, в свете существенного роста цен на газ на спотах в Евросоюзе, наличие долгосрочного контракта с Россией уже не выглядит невыгодным.