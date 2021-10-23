Буффало, США, 23 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюнз» обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

У «Брюинз» шайбы забросили Давид Пастрняк (4-я минута), чешский нападающий Томаш Носек (16-я), Чарли Койл (26-я, в большинстве) и Тейлор Холл (59-я, в пустые ворота).

Автором единственного забитого гола «Баффало» стал шведский форвард Виктор Олофссон (55-я).

Отметим, в следующем матче «Бостон» 24 октября примет у себя клуб «Сан-Хосе Шаркс», а «Баффало» в этот же день на выезде сыграет с командой «Нью-Джерс Дэвилз».