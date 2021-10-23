Обнинск, Калужская область, 23 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Обнинске 17-летний учащийся местного колледжа подозревается правоохранителями в наркоторговле, сообщили 23 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Пакет с наркотиками

По версии следствия, подросток был задержан на железнодорожных путях станции Обнинское при попытке совершить действия по распространению наркотика. При нем находились четыре пакета с наркотиками общей массой 125 грамм.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому в наркопреступлении грозит наказание до 12 лет лишения свободы.