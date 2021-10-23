23 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что скидку на транзит российского газа через территорию Украины предлагает Газпрому Киев.

Мирослава Романенко, , 12:11 — REGNUM Скидку на транзит российского газа через территорию Украины предлагает Газпрому Киев. Об этом 22 октября заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

Цена со скидкой Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский лидер пояснил, что предлагает «потенциальным транзитёрам», в том числе и России, скидку в 50% на транзит газа сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI, а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что уже поздно предлагать скидку, тем более что транспортировка газа по «Северному потоку — 2» — дешевле.

«Поздно, дядя», — отреагировал Виктор.

«Поздновато скидки раздавать. Видимо, дела таки идут совсем не туда», — отметила Natali S.

«А что свидетели «российско-украинской» войны?» — задался вопросом SkulL.

«Я даже знаю, кому и куда ВВП (Путин — М. Р.) эту «скидку» засунет…» — отреагировал Вадим.

«Газ брать не будем напрямую, но если вы прокачаете, то на населении и бизнесе мы тут крепко развернемся», — смеется Dimka.

«Для всех стран-транзитеров?! А сколько этих стран? РФ явно откажется, популизм чистый», — считает Vinni.

«Срочно требуется газ для несанкционированного отбора!» — смеется Дмитрий Dima.

«Какой аттракцион щедрости», — иронизирует Alexander.

«За «вонючий» газ ещё и скидку? Обогащает «агрессора?» — с сарказмом добавила Alexandra N.

«Популизм и цирк в одном лице, зато сейчас разговоров на неделю будет. [Популизм] в том, что все цены на объемы контрактные и сверхконтрактные прописаны в договоре на транзит. Соответственно, любые заявления каких-то политиков — это популизм до тех пор, пока ОГТС Украины не предоставит ПАО «Газпром» коммерческое предложение о пересмотре условий контрактных обязательств. Это один момент, второй момент — Газпром в принципе может сказать, что нас условия действующего контрактного соглашения устраивают и мы пересматривать ничего не собираемся, и будет прав», — отметил Nonlinear equation.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«И газ уже не «грязный», — смеется Анжела.

«Агрессивный агрессор»! Имей совесть! Закачай ещё газа в трубу! Нам же ещё надо для братьев-молдаван немного газку украсть!» — иронизирует Алекс.

«Это ж сколько они из него воруют, если такой скидкой перекрыть убытки собираются!» — задумалась Татьяна Г.

«А зачем Газпрому составлять себе же конкуренцию на европейских рынках со скидкой в 50%?» — не понимает Котька Мурррр.

«Ах этот сладкий «грязный» газ агрессора… Так и манит, как бабочку на огонек. И трубы своей не жаль», — не без сарказма отреагировал Pulevoii.

«Вспоминаются слова Кравчука в далёком 91-м году. Что у нас всегда будет сало и мясо, а российский газ никому не нужен будет. Сами будут просить, чтобы купили. Прошло 30 лет», — отметил Денис.

«Чтобы воровать газ, Зеленский готов даже сделать скидку на транзит, лишь бы не заканчивалась возможность грабить», — добавил Evgenii.

«Украина стала невыгодным транзитером из-за необоснованного повышения тарифов на свои услуги как посредника на станции, которая по факту была построена СССР и Европой. Это я не говорю еще о воровстве. Решила сделать якобы скидку на свои услуги. Ни станция, ни газ им не принадлежат», — пишет Natalia S.

«Извините, конечно, а это наступательные или оборонительные действия против страны-«агрессора?» — подытожил Олег А.

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