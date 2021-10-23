Кош-Агачский район, Алтай, 23 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай возбужденно уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, фигурантом оказался 34-летний житель села Беляши.

Дмитрий Тимонин ИА Красная Весна Медведь

По предварительным данным, ранее мужчина не досчитался двух лошадей в своём хозяйстве в урочище Аккол. В ходе поисков он нашёл разодранную тушу жеребёнка и следы медвежьи следы, после чего решил найти зверя.

«Выследив хищника, мужчина застрелил его и забрал шкуру, которую в дальнейшем хотел продать. Данный факт стал известен сотрудникам полиции, которые доставили мужчину в отделение для разбирательства, где в ходе разговора он признался в содеянном», — отметили в ведомстве.

За незаконную охоту с причинением крупного ущерба мужчине грозит штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на два года.