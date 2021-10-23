Брюссель, 23 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Доля электромобилей в общем объёме автопродаж в странах Евросоюза в третьем квартале 2021 года достигла 19%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

В третьем квартале 2021 года в ЕС было продано 212 тыс. электромобилей с аккумуляторами, что на 57% больше показателей аналогичного периода 2020 года. Продажи гибридных автомобилей в истекшем квартале достигли 197 тыс. Рост продаж гибридных авто в годовом исчислении составил почти 43%.

Темпы роста продаж полностью электрических и гибридных автомобилей в 2021 году снизились в сравнении с 2020 годом. Из-за низкой базы 2019 года в 2020 году автопроизводителям удалось почти утроить продажи электрифицированных автомобилей в ЕС.

При этом самыми популярными автомобилями в Евросоюзе остаются модели с бензиновыми двигателями. В третьем квартале 2021 года на долю таких авто пришлось почти 40% от общего объёма продаж. На долю дизельных автомобилей пришлось около 18% продаж.