Лондон, 23 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Усилия секретного отдела минобороны Британии из специалистов в сфере финансов и бывших сотрудников лондонского Сити направлены на борьбу с Россией и Китаем. Об этом 23 октября сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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Как пишет издание, это подразделение было создано шесть лет назад для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, и оно в основном специализируется на сырьевом рынке и международных потоках капитала.

Также указывается, что сотрудники названного отдела, в задачу которых входило ослабление противника посредством ограничения доступа к финансам, работали со специальными войсками, спецслужбами и с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной.

«Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют «серую зону» между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей», — говорится в материале FT.

Кроме того, уточняется, что курировавший деятельность названного подразделения до ухода на пенсию в 2021 году маршал авиации Эдвард Стрингер рассказал, что нужно было обнаружить критически важные элементы бизнес-модели противника, устранить их и максимальным образом осложнить замену таковых.

«Будь то ливанская «Хезболла», люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей Исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?» — пояснил он.

Помимо того, издание указывает, что с момента прекращения операции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отдел использовали для конкретных задач и он не является постоянным подразделением британского минобороны.

Отметим, страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках, что в Москве всегда опровергали и требовали доказательств.