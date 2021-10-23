Абакан, 23 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Хакасии почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился на территории соседней Тувы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

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«Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — добавили в ведомстве.

По данным Алтае-Саянского филиала филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие с магнитудой 5,6 произошло в 6:03 по местному времени. Эпицентр располагался в 7 км от тувинского города Чадан.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Тувы жители ощутили мощные толчки. В настоящее время спасательные службы обследуют здания и объекты жизнеобеспечения.