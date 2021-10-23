Улан-Удэ, 23 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. На реках и озёрах Бурятии 20 октября завершена навигация для маломерных судов. Единственным исключением стало озеро Байкал, где навигация продлится до 10 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Пресс-служба СРЦ МЧС России На Байкале

«Осеннее ненастье и процессы ледообразования на водоемах создают реальную опасность при вождении лодки, возрастают риски возникновения происшествий, в условиях низких температур происходит обледенение плавсредства», — отметили в управлении.

После закрытия навигации выход на водоёмы разрешён только для судов, принадлежащих специальным службам.

В связи с этим спасатели напомнили судоводителям о необходимости провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов и определить их на зимнее хранение.