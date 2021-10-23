Москва, 23 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Режим нерабочих дней, вводимый в России в ближайшее время никак не скажется на выплатах пенсий. Об этом сегодня, 23 октября, заявили в Пенсионном фонде России.

ИА REGNUM Отделение ПФР во Владивостоке

В ПФР отметили, что фонд будет работать как обычно, одна в нерабочие дни график может измениться только у клиентских служб. В связи с этим рекомендуется перед посещением отделений ПФР уточнять часы работы.

Стоит отметить, что и «Почта России» будет работать в обычном режиме, несмотря на режим нерабочих дней. Но вот 3,4 и 5 ноября есть изменения в работе почты.

Так, 3 ноября отделения почты закроются на час раньше обычного. 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты. 5 ноября почта будет работать по графику субботы.

Напомним, что режим нерабочих дней в России вводится для того, чтобы сбить четвертую волну пандемии коронавируса.