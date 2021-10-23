Пекин, 23 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei анонсировала выпуск собственного языка программирования HarmonyOS Cangjie. Об этом сообщает портал CNews.

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Выпуск языка программирования от Huawei запланирован на 2022 год. Точная дата и подробности о новом языке программирования не сообщаются.

Предполагается, что HarmonyOS Cangjie будет использоваться для написания универсальных программ, которые смогут работать под двумя операционными системами Huawei: HarmonyOS и OpeEuler. Первая из этих систем используется на мобильных и других электронных устройствах, вторая — для облачных решений.

Компания Huawei выпустила собственную операционную систему HarmonyOS в 2019 году, когда из-за санкций правительства США лишилась доступа к мобильным сервисам от Google. Под управлением Harmony OS работают мобильные смартфоны, Smart TV и другие устройства от Huawei.