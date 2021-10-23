Москва, 23 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Байкал станет чище, а границы населенных пунктов не будут пересекаться. Об этом было сказано 22 октября, в входе заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«В 2022 году должна быть завершена инвентаризация свалок и впоследствии начата незамедлительная ликвидация таких объектов. А с учетом режима охраны центральной экологической зоны Байкала строительство полигонов ТКО должно осуществляться только за ее пределами», — заявила вице-премьер. Её слова цитирует телеграм-канал российского правительства.

Для прекращения попадания в Байкал неочищенных сточных вод Минфину, Минприроды и правительству Иркутской области поручено к концу 2021 года подготовить предложения о строительстве очистных сооружений на Байкальской территории.

Кроме того, Росреестр подготовит законодательную инициативу, схожую с лесной амнистией, которая устранит противоречия в сведениях государственных реестров и позволит установить границы населенных пунктов без пересечений.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что российское правительство положило «под ёлочку» в последний день ушедшего, 2020 года, можно считать настоящим подарком всем «пожирателям Байкала»: утвержденный 31 декабря 2020 года перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, разрешает строительство практически любых объектов!

Иркутский ученый, кандидат биологических наук Виталий Рябцев в своей статье предупреждает: речь идёт о кардинально изменённом режиме центральной экологической зоны, который нанесет масштабный ущерб байкальской природе, но принесёт огромный куш большому бизнесу.

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