Торонто, Канада, 23 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 3:5.

В составе «Шаркс» голы забили оформивший в матче дубль Логан Кутюр (23-я минута и 60-я, в пустые ворота), швейцарский форвард Тимо Майер (24-я), а также шведские нападающие Эрик Карлссон (32-я) и Йонатан Дален (41-я).

У «Торонто» шайбами отличились Джейсон Спецца (24-я), чешский форвард Ондрей Каше (31-я) и Джон Таварес (54-я).

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе» 24 октября на выезде сыграет с клубом «Бостон Брюинз», а «Торонто» в этот же день также на выезде сыграет с командой «Питтсбург Пингвинз».