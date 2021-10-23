Челябинск, 23 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Челябинской области работающих граждан возрастом от 60 лет переведут на дистанционный режим. Соответствующие изменения в распоряжение правительства региона о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Алексей Текслер.

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Речь идёт о тех лицах, которые не привились от COVID-19 или не переболели им в течение последних 6 месяцев. Их переведут на «удалёнку» на месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале от ковида погибли уже более 4 тыс. человек. Количество выявляемых инфицированных коронавирусом продолжает расти.