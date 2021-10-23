Москва, 23 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Автовладельцы уже в октябре начали получать письма из своих территориальных налоговых органов с расчётом транспортного налога за 2020 год, который необходимо уплатить до 1 декабря текущего года. Об этом 23 октября рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причём по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — сказал он.

При этом юрист указал, что с оплатой налога лучше не тянуть, так как в этом случае на нее будут начислены пени и в случае большой суммы долга этим вопросом займутся судебные исполнители.

Также Соловье отметил, что методика расчёта налога за прошедший год в целом осталась без изменений, и уточнил, что расчёт налога и квитанция приходят по почте на адрес регистрации гражданина и в случае, если таковой не совпадает с адресом фактического проживания, необходимо получить эти документы на руки. Таковые можно получить в почтовом ящике по месту регистрации, взяв распечатку в МФЦ или в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стало известно, что объём международных резервов России по состоянию на 15 октября составил $620,3 млрд.