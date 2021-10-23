Томск, 23 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет 64-летняя женщина, которая восемь лет находилась в международном розыске за совершение мошенничества. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области.

El-massa.com Интерпол

В 2011 году она выставила на продажу свою квартиру, находившуюся в залоге у банка. При этом ни продавать жильё, ни погашать задолженность перед банком, по данным следствия, обвиняемая в действительности не собиралась.

«Получив от двух человек в качестве аванса денежные средства общей суммой более 2,9 млн рублей, злоумышленница покинула территорию Российской Федерации. После 8 лет международного розыска местонахождение обвиняемой было установлено на территории Республики Казахстан», — отметили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы направления в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.