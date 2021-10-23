Москва, 23 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. О наиболее вредных для сердца лекарствах рассказал врач и телеведущий Александр Мясников 23 октября в эфире телеканала «Россия 1».

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

Как считает врач, самыми кардиотоксичными средствами являются препараты для химиотерапии. При этом Мясников уточнил, что даже самые базовые лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями обладают кардиотоксичным эффектом.

«То есть мы даем (препарат. — ред.), понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70% эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь», — сказал Мясников.

Также врач указал, что при неправильном применении вредными для сердца могут быть нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин, которые в этом случае могут стать причиной повышенного кровяного давления, а также стать причиной сосудистых кризов и инфарктов. Он подчеркнул, что такого рода лекарства противопоказаны при сердечной недостаточности.

«Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя. Либо давать с очень большой осторожностью под наблюдением врача», — пояснил Мясников.

Кроме этого, медик отметил, что нестероидные противовоспалительные препараты являются наиболее опасными для сердца из числа продающихся без рецепта, и добавил, что антибиотики могут стать причиной аритмии и могут дать много побочных действий на другие органы. В то же время он отметил, что передозировка дигоксина, который предназначен для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии, может привести к смертельно опасной аритмии.

Помимо того, Мясников рассказал, что при длительном приеме препаратов от изжоги может произойти нарушение всасывания магния, в результате чего может снизиться уровень кальция и калия в организме, что повышает риск анемии и инфаркта. Также врач назвал потенциально опасными для сердца сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.

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