Челябинск, 23 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Челябинской области должностные лица одного из военкоматов стали фигурантами коррупционного уголовного дела. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Помощник военкома Верхнеуральского и Нагайбакского районов и фельдшер военно-врачебной экспертизы подозреваются в том, что в 2019—2021 годах получили через посредника более 500 тыс. рублей. Взамен от них ожидали незаконных действий по освобождению призывников от призыва.

Оперативное сопровождение уголовного дела ведут сотрудники ФСБ. Проводятся следственные действия.