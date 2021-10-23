Вашингтон, 23 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Общая сборка сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которая будет использоваться для запуска лунного корабля Orion, завершена в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Nasa.gov Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System)

Высота ракеты-носителя превысила 98 метров. Собранной конструкции предстоит пройти комплексные испытания в космическом центре.

Следующим этапом испытаний станет репетиция запуска, для которой ракета-носитель с макетом космического корабля будет выведена на стартовую площадку. Далее специалисты NASA вернут ракету в испытательный корпус для финальных проверок, после чего будет объявлена целевая дата запуска.

Двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель SLS разработана для пилотируемых миссий на Луну в рамках американской программы «Артемида». В NASA рассчитывали провести первый испытательный запуск этой ракеты до конца 2021 года, но позже признали, что старт состоится не ранее начала 2022 года.