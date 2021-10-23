Москва, 23 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Молдавией по газу с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака, продлившиеся два дня, закончились безрезультатно. Об этом сегодня, 23 октября, пишут «Известия».

Иван Шилов Молдавия

Напомним, что действующий российско-молдавский газовый контракт скоро заканчивается. Молдавия хотела бы продлить этот контракт, но на выгодных для себя условиях. Российская сторона не считает возможным идти на уступки Молдавии в условиях, что эта страна проводит недружественную России политику.

Молдавская сторона рассчитывала, что новый контракт удастся заключить до 1 ноября, однако теперь это очень сомнительно.

Известно, что российская сторона предложила Молдавии скидку в размере 25%. При этом есть условия получения данной скидки — Молдавия должна была в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Уточнялось, что топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.

На переговорах Молдавию представляли вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну. Они заявили Козаку, что необходимых средств у их страны для погашения долга нет, и настаивали на скидке в 50%.