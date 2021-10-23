Первомайский район, Томская область, 23 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Первомайском районе Томской области участковый уполномоченный полиции в течение часа установил подозреваемых в двойном убийстве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из видео управления МВД по Томской области На месте двойного убийства в Томской области

Тела потерпевших с колото-резаными ранами были найдены 22 октября в салоне автомобиля ВАЗ-21 061, стоявшего в селе Комсомольск на берегу реки Чулым. Участковый опознал тело 62-летнего мужчины, после чего приступил к опросу сельчан.

«Установленные и опрошенные свидетели и очевидцы помогли Александру Гришкевичу выйти на след предполагаемых злоумышленников», — отметили в ведомстве.

Вместе с прибывшей подмогой двое подозреваемых местных жителей были задержаны. В ходе беседы они признались в совершении преступления. По месту их жительства в огороде найдены два ножа, а также обувь со следами крови.