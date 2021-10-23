Барселона, Испания, 23 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл с крупным счетом команде «Барселона» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «Палау Блауграна» в Барселоне и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 84:58.

Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонского клуба Никола Миротич, на счету которого 20 очков в матче.

У «Зенита» никто из игроков не смог набрать больше восьми очков во встрече.

Отметим, в следующем матче Евролиги «Барселона» 26 октября сыграет на выезде со стамбульской командой «Фенербахче», а «Зенит» в этот же день примет у себя клуб «Реал Мадрид».