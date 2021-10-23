Москва, 23 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Компани «Газпром» продолжает вести закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) и намерена создать рекордный оперативный резерв газа — 72, 638 млрд кубометров. Об этом говорится в распространённом 22 октября заявлении холдинга.

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«Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м», — говорится в сообщении и уточняется, что с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении он составит 887,9 млн куб. м.

Кроме того, указывается, что в отопительном сезоне 2020/2021 из российских ПХГ было откачано 60,6 млрд кубометров газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли.

«В настоящее время «Газпром» продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,638 млрд куб. м (с учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении — 73,824 млрд куб. м)», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября представитель министерства энергетики ФРГ Беате Барон заявила, что заявление президента России Владимира Путина о том, что разрешение прокачки газа по «Северному потоку — 2» позволит оперативно нарастить поставки газа в Европу, в Берлине не комментируют.