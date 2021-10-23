Москва, 23 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Российская газовая корпорация «Газпром» заявила о намерении сформировать рекордный по объемам оперативный резерв газа в 72,638 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании 22 октября.

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Речь идёт о том, чтобы нарастить резерв голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) до 72,638 млрд кубометров. Такого объема Газпром ещё не накапливал. Отмечается, что за прошлый отопительный сезон из ПХГ был поднят наибольший объем топлива для российской газовой отрасли — 60,6 млрд кубометров.

Также в Газпроме заявили, что в текущем отопительном сезоне с учетом ПХГ на территории Белоруссии и Армении резерв составит 73,824 млрд кубометров газа.

В целом в компании уверены, что Единая система газоснабжения готова к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 — начале 2022 года.

Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ выходит на беспрецедентный уровень — 847,9 млн кубометров. К предыдущему сезону производительность увеличена на 4,6 млн кубометров — это примерное суточное потребление газа в зимний период такими субъектами, как Ингушетия и Карелия.