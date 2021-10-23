Москва, 23 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Введенные в РФ в период с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни не повлияют на выплату пенсий финансовыми и доставочными организациями. Об этом 23 октября рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

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Как уточняет «Российская газета», пенсионеры смогут получить выплаты в указанный период в обычные сроки, однако в работе клиентских служб ПФР могут быть изменения, и потому их график работы необходимо уточнить.

Также указывается, что отделения «Почты России» с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном режиме, исключая 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября, в праздничный день, почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября их рабочий день будет на час меньше, и 5 ноября они будут работать по графику субботнего дня.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений», — рассказали в «Почте России», добавив, что почтальоны будут доставлять пенсии и пособия по расписанию, которое согласовано с региональными отделениями ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней из-за неблагоприятной эпидемической обстановки с COVID-19.