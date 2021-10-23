Мюнхен, Германия, 23 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Производство двигателей внутреннего сгорания на главном заводе немецкой компании MBW в Мюнхене будет полностью прекращено к 2024 году, заявил член совета директоров BMW Милан Неделькович. Об этом сообщает агентство Reuters.

Pixabay.com Эмблема BMW

Представитель BMW поделился планами по электрификации автомобилей компании на конференции, посвящённой началу производства электромобиля BMW i4. Он рассказал, что к 2023 году электрическими двигателями будут оснащаться не менее половины автомобилей, выпускаемых на основном заводе BMW.

Полностью прекратить производство двигателей внутреннего сгорания на заводе в Мюнхене компания планирует к 2024 году. В компании рассчитывают, что к 2030 году на долю электромобилей будет приходиться более 50% продаж автомобилей BMW во всём мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания BMW представила на выставке в Мюнхене велосипед и мотоцикл с электрическими двигателями.