Брюссель, 23 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Власти Греции не собираются объявлять новый жесткий карантин из-за роста числа суточных случаев заражения коронавирусом, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 22 октября в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС.

European People's Party Кириакос Мицотакис

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По словам главы правительства, у страны есть вакцина, которая является «абсолютным оружием» для победы над коронавирусой инфекцией. Мицотакис подчеркнул, что власти продолжать убеждать привиться всех граждан, которые скептически настроены по отношению к вакцинации. Он отметил, что правительство должно использовать для этого все имеющиеся средства и не останавливаться в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября лидер главной оппозиционной партии Греции «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас обвинил Кириакоса Мицотакиса в «катастрофическом провале в борьбе с коронавирусом в республике и сокрытии правды».