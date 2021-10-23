Новосибирск, , 08:31 — REGNUM В Новосибирской области на предстоящей неделе и в период праздничных дней будет усилено проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований. Особое внимание будет уделяться местам массового посещения — торговым центрам, предприятиям общественного питания, досуговым учреждениям, сообщило региональное правительство.

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Заместитель губернатора региона Сергей Сёмка отметил, что в регионе в настоящее время ухудшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем необходимо шире проводить разъяснительную работу с гражданами о необходимости соблюдения мер безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, увеличить охват предприятий и организаций рейдовыми мероприятиями, в том числе в районах области.

За минувшую неделю было проведено 94 рейда — были проверены 15 объектов торговли и общественного питания в двух торговых центрах, и 79 отдельно стоящих объектов торговли и общественного питания, составлено три административных протокола.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона проверило объекты транспортной инфраструктуры — 33 физлица привлечены к административной ответственности, взяты объяснения от четырёх перевозчиков. Представители минЖКХ и энергетики области побывали в 46 объектах торговли — возбуждено два административных производства. Сотрудники МАСС провели санитарную обработку 144 подъездов многоквартирных домов; минстрой региона провел семь рейдовых мероприятий. Министерством экономического развития проверены 12 объектов — гостиницы, хостелы; министерством культуры — семь рейдовых мероприятий в кинотеатрах, филармонии.