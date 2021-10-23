Санта-Фе, США, 23 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Актёра Алека Болдуина, случайно застрелившего женщину-оператора на съёмках вестерна в американском штате Нью-Мексико, ассистент режиссёра заверил, что оружие заряжено только холостыми патронами. Об этом 23 октября сообщает издание New York Times.

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Отмечается, что детектив, ведущий расследование трагической гибели женщины-оператора во время съёмок фильма «Ржавчина» (Rust), взял показания у ассистента режиссёра. Он подтвердил, что перед тем, как передать оружие Болдуину, уверил его в том, что пистолет заряжен только холостыми патронами.

Сотрудники правоохранительных органов сделали вывод, что ни помощник режиссёра, ни актёр, сделавший роковой выстрел, не знали о том, что в пистолете могут быть боевые патроны. Отмечается, что пистолет к съёмке готовил специалист по оружию, с ним на связь журналистам выйти не удалось.

Напомним, трагический инцидент со стрельбой произошёл во время съёмок фильма, главную роль в котором играл актёр Алек Болдуин. В результате стрельбы погибла женщина-оператор, был серьёзно ранен режиссёр фильма. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдаче офисом шерифа в округе Санта-Фе ордера на обыск ранчо, на котором проходила съёмка вестерна с участием Болдуина.