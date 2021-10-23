Киев, 23 октября 2021, 08:16 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждает вопрос о создании пунктов связи для жителей Крыма и Донбасса, которые хотели бы «непосредственно общаться» с представителями украинской власти. Об этом 22 октября сообщил журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов.

Cекретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов
Cекретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов
President.gov.ua

«Еще один вопрос, который рассматривали сегодня, — это каким способом наладить конституционные права <…> тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПП в пределах Донецкой и Луганской областей, часть из них — на территории Херсонской области, для того чтобы открыть пункты, где они могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с президентом, с кабинетом министров, с иными органами центральной и местной власти», — сказал представитель совета.

По словам Данилова, по итогам встречи министерству цифровой трансформации Украины поручено разработать техническое задание, а рассмотреть варианты решений по нему планируется через две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о жителях Донбасса в своём новогоднем обращении — 2021, попросив их «перевести часы назад», и о крымчанах в августе этого года, заявив о том, что полуостров никогда не будет «русским». Вести переговоры напрямую с избранными властями Донецкой и Луганской Народных республик украинский президент отказывается.

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