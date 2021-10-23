Киев, 23 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждает вопрос о создании пунктов связи для жителей Крыма и Донбасса, которые хотели бы «непосредственно общаться» с представителями украинской власти. Об этом 22 октября сообщил журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов.

President.gov.ua Cекретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов

«Еще один вопрос, который рассматривали сегодня, — это каким способом наладить конституционные права <…> тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПП в пределах Донецкой и Луганской областей, часть из них — на территории Херсонской области, для того чтобы открыть пункты, где они могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с президентом, с кабинетом министров, с иными органами центральной и местной власти», — сказал представитель совета.

По словам Данилова, по итогам встречи министерству цифровой трансформации Украины поручено разработать техническое задание, а рассмотреть варианты решений по нему планируется через две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о жителях Донбасса в своём новогоднем обращении — 2021, попросив их «перевести часы назад», и о крымчанах в августе этого года, заявив о том, что полуостров никогда не будет «русским». Вести переговоры напрямую с избранными властями Донецкой и Луганской Народных республик украинский президент отказывается.