Париж, 23 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Нападение на полицейских во французском городе Коломб (к северо-западу от Парижа) пытался совершить вооруженный ножом мужчина, 22 октября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на городскую полицию.

Mr Seb Нож

Стражи правопорядка осуществляли проверку документов у водителей автомобилей. Один из автомобилистов начал вести себя агрессивно и бросил бутылкой в полицейских. После этого он взял нож и, выкрикивая исламистские лозунги, стал приближаться в сторону сотрудников полиции.

Полицейские применили оружие и ранили злоумышленника в область брюшной полости. Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поблагодарил полицейских за бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая во французском городе Бордо женщина с ножом в руках напала на сотрудников полиции, которые в ответ отрыли огонь и застрелили ее.

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