Иволгинский район, Бурятия, 23 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Власти Бурятии направили более 15 млн рублей в Иволгинский район на ликвидацию последствий паводков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии Бурятия

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13,4 млн рублей из резервного фонда непредвиденных расходов потратят на обустройство дамбы для защиты жителей села Поселье от наводнения. Ещё 1,6 млн выделено на работы по обеспечению проживающих в зонах затопления граждан питьевой водой по временной схеме.

«Мероприятия по ликвидации последствий ЧС и защите населения продолжаются», — добавили в правительстве.