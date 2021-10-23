Вашингтон, 23 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Новые материалы касательно убийства 35-го президента США Джона Кеннеди обещала опубликовать к концу текущего года администрация действующего американского президента Джозефа Байдена. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

White House / John F. Kennedy Library Джон Кеннеди

Поясняется, что президент США Байден утвердил порядок публикации данных, имеющих отношение к убийству Кеннеди. Часть из них запланировано опубликовать 15 декабря.

«Любая информация, которая в настоящее время удерживается от публичного раскрытия и которую агентства не предложили отложить на более поздний срок, должна быть рассмотрена до 15 декабря 2021 года и будет публично раскрыта в этот день», — сказано в заявлении американского лидера.

Конгресс США в 1992 году принял решение о постепенном раскрытии содержания документов, связанных с убийством Кеннеди, в случае, если они не нанесут вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны. Документы, подготовленные к публикации, никаких возражений у американских ведомств не вызвали.

Публикация второй части документов, связанных с убийством Кеннеди, была отложена по просьбе американских ведомств на декабрь 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США после 53 лет тюрьмы может выйти на свободу приговорённый к пожизненному заключению убийца сенатора Роберта Кеннеди.