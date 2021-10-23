Нью-Дели, 23 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Не менее 11 человек погибли в результате мощного снегопада и ненастной погоды в горах в штате Уттаракханд на севере Индии, 23 октября передал телеканал NDTV.

Цитата из к/ф «Снеговик». Реж. Томас Альфредсон. 2017. Великобритания В горах

Группа, в которую вошли 17 туристов и сопровождающие их лица, пропала 18 октября во время перехода через горный перевал Ламкхага. Несколько гидов смогли добраться до ближайшей деревни и сообщили о случившемся.

Начались поиски пропавших, к которым 20 октября привлекли военнослужащих и армейские вертолеты. Двоих человек удалось спасти. Их госпитализировали. Поисково-спасательная операция продолжается. Попавшими числятся четыре человека. Туристы, участвующие в походе, были жителями столицы Индии Нью-Дели и индийского штата Западная Бенгалия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в горах Грузии обнаружили тела двоих туристов из Молдавии, которые отправились в поход в конце августа и считались пропавшими без вести с 6 сентября.