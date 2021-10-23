Вашингтон, 23 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Кинокомпания Universal начала переговоры с актрисой Эмили Блант о возможном участии в съёмках будущего фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает электронный журнал Deadline со ссылкой на источники в киноиндустрии.

U.S. Marine Corps Кристофер Нолан

Кристофер Нолан начал работу над фильмом по мотивам биографии физика Роберта Оппенгеймера в 2021 году. Главную роль в фильме сыграет ирландский актёр Киллиан Мёрфи. По данным Deadline, актриса Эмили Блант может сыграть в фильме роль жены физика-теоретика.

Будущий фильм Нолана основан на книге «Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Сценарий на основе этой книги написал сам режиссёр.

Студия Universal Pictures выступит прокатчиком новой картины Нолана. Премьера фильма о руководителе Манхэттенского проекта, в рамках которого разрабатывалось ядерное оружие, запланирована на июль 2023 года.