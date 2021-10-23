Москва, 23 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Компания «Газпром» увеличила производительность российских подземных хранилищ газа (ПХГ) до 847,9 миллиона кубометров и планирует создать исторически рекордный оперативный резерв газа в объёме 72,6 млрд кубометров. Об этом говорится в распространённом 22 октября заявлении компании.

Gazprom.ru Калининградское подземное хранилище газа в отложениях каменной соли

«Суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 миллиона кубометров (с учетом ПХГ в Беларуси и Армении — 887,9 миллиона кубометров)», — говорится в публикации.

Отмечается, что в прошлый отопительный сезон (2020/2021) Газпром из хранилищ 60,6 млрд куб. м газа, а в текущем планирует довести показатель до 72,638 млрд куб. м. Для достижения этой цели профильным подразделениям компании, дочерним обществам и организациям поручено завершить все необходимые мероприятия.