Екатеринбург, 23 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Свердловской области две женщины похитили у пожилых граждан более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Следствие установило, что женщины приходили к старикам, представляясь сотрудницами пенсионного фонда и социальной службы. Одна из преступниц отвлекала пожилого человека, пока другая искала ценные вещи. После хищения злоумышленница подавала сигнал сообщнице и обе покидали место преступления.

Таким образом, преступницам удалось обмануть 11 стариков и похитить более миллиона рублей.

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга признал женщин виновными на основании совершения преступления предусмотренного чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража) и назначил им наказания в виде пяти лет и пяти лет и четырех месяцев соответственно. Срок они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.