Благовещенск, 23 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Грузовой поезд и грузовой автомобиль столкнулись на переезде в Амурской области. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Переезд

Авария произошла на переезде станции Ледяная. По предварительной информации, водитель грузовика совершил выезд на полотно железной дороги, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения, но расстояние было слишком мало.

Водитель грузовика погиб на месте ДТП, бригада локомотива госпитализирована. По предварительным данным, в результате столкновения с рельсов сошли как минимум 14 вагонов и локомотив. Из-за удара локомотив опрокинулся на бок.

Для ликвидации последствий аварии на переезде станции Ледяная был создан оперативный штаб.

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