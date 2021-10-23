Кемерово, 23 октября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 23 октября, за прошедшие сутки выявлено 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 252 случая.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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«Кемерово — 37, Новокузнецк — 33, Междуреченск — 22, Прокопьевск — 19, Белово — 18, Мыски — 18, Киселевск — 15, Анжеро-Судженск — 14, Осинники — 14, Калтан — 13, Юрга — 13, Новокузнецкий МР — восемь, Юргинский МО — шесть, Краснобродский — пять, Гурьевский МО — четыре, Таштагольский МР — четыре, Яшкинский МО — четыре, Березовский — три, Полысаево — три, Беловский МО — три, Ижморский МО — три, Прокопьевский МО — три, Кемеровский МО — два, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 198 пациентов выздоровели, шестеро скончались.