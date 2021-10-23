Омск, 23 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Микроавтобус столкнулся с троллейбусом на дороге в Омске, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

Сообщается, что в результате ДТП пострадали семеро пассажиров микроавтобуса, их госпитализировали. Других подробностей аварии не приводилось. Сотрудники дорожной полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Санкт-Петербурге автомобиль столкнулся с троллейбусом. В результате аварии погиб водитель иномарки. Пассажиры троллейбуса не пострадали.