23 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 12:06 — REGNUM По приглашению президента России Владимира Путина в Сочи с официальным визитом побывал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Эта встреча была приурочена к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между двумя странами.

Варт-Патрикова Вера Васильевна. Сочи. Китайские фонарики. 1930-е

Беннет возглавил правительство в июне месяце. До этого в стране на протяжении 15 лет пост премьера занимал Биньямин Нетаньяху, которому удалось выстроить особые, доверительные отношения с лидером России. Хотя считается, что многовекторное сотрудничество между двумя странами основано на национальных интересах двух стран и не зависит от политической конъюнктуры, Путин и Нетаньяху поддерживали все же особый постоянный диалог, провели множество встреч и телефонных разговоров. У них была заинтересованность в сохранении формата так называемой личной дипломатии, когда обо всем можно было договориться. Иногда это было непросто, но находились взаимоприемлемые решения, часто благодаря личным симпатиям и фактору доверия. Это если не полностью определяло, но оказывало заметное воздействие на ход событий в регионе. Вот почему визит главы правительства Израиля в Сочи был важен и для Путина. Москва хотела убедиться в том, что новый премьер-министр ориентирован на сохранение преемственности в отношениях с Россией.

Открывая встречу с Беннетом, Путин подчеркнул, что между двумя странами «сложились уникальные отношения». И дело тут, конечно, не только в истории, хотя и истории тоже. В этой связи израильские комментаторы относят Беннета к категории людей, которые могут вызывать уважение у лидера России. Он был офицером спецназа Генштаба Израиля, участвовал в сложнейших боевых операциях. Успешный предприниматель и опытный политик. Судя по всему, между Путиным и Беннетом сложился личный контакт. По этому поводу стороны выступили с соответствующими позитивными заявлениями. Хотя о конкретных договоренностях ничего не сообщается, наверняка они были. При этом накануне израильское издание The Times of Israel квалифицировало визит Беннета в Сочи как «молниеносный» и констатировало, что главными темами переговоров являются ядерная программа Ирана и ситуация в Сирии. Как известно, Израиль выступает против возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и усматривает в этом для себя серьезную угрозу, которая может изменить ситуацию не только по периметру иранских границ, но и, как считают израильтяне, во всём регионе.

Что же касается Сирии, то повод для тревоги дает активность лояльных Тегерану иррегулярных формирований в Сирии, которые, по ряду предположений, пытаются создать форпост у границ еврейского государства. Проблему, и особенно, «стратегию борьбы с иранской угрозой», как писали американские издания, Беннет обсуждал в ходе своего первого зарубежного визита в конце августа в США с президентом Джо Байденом. Тогда израильская пресса отмечала, что премьеру важно было договориться по этой проблеме с Байденом, чтобы избавиться от критики израильской оппозициями, которая напоминает о тех отношениях, которые были между Дональдом Трампом и бывшим главой правительства Нетаньяху. Пока не получается, и Израиль грозится нанести вооруженный удар по ядерным объектам Ирана «в любой момент и любым способом». Что же касается Москвы, то она призывает США вернуться в СВПД и не ставить ультиматумы Ирану, а Тегерану рекомендует наладить диалог с МАГАТЭ. Израиль хорошо информирован о тесном взаимодействии России с Ираном и может рассчитывать только на то, что у Москвы есть возможность оказывать давление на Тегеран по какому-то вопросу и подталкивать его в сторону поиска взаимных компромиссов. Надо полагать, что в Сочи Беннет услышал такие рекомендации от Путина.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Коби Гидеон, пресс-служба правительства Израиля

Есть определенные проблемные вопросы и на сирийском направлении. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. Однако сама израильская сторона вряд ли может дать официальному Дамаску что-то больше потенциального посредничества в дискуссии о смягчении некоторых санкций Запада. Но, как бы то ни было, согласно индексу израильской внешнеполитической активности (данные за 2019 год), который представляет Институт региональной внешней политики, израильтяне видят Россию второй после США в списке приоритетных партнеров. При этом исследователи института считают, что «если в отношении России необходимо сохранение постоянного диалога, то на других направлениях, в частности на европейском, необходимо его возобновление». Израильские эксперты также полагают, что на российском треке Израиль должен работать открыто и в кооперации с США. Что и происходит, хотя Израиль не придерживался позиции «коллективного Запада» в отношении России, что выразилось в отказе от присоединения к санкционному режиму.

Во многом это обусловлено необходимостью диалога в регионе с Россией, играющей решающую роль на сирийском направлении, где Израилю важно доводить до российского руководства свои так называемые «красные линии». К тому же Израиль отказался от риторики о необходимости смещения сирийского лидера Башара Асада, понимая, что для Москвы важно найти приемлемый и жизнеспособный для большинства сил формат, который позволит восстановить республику. Россия со своей стороны не допускает того, чтобы на сирийском плацдарме усугублялось ирано-израильское противостояние, несмотря на то, что интересы России и Израиля не всегда пересекаются. Однако вне зависимости от результатов выборов Израиль учитывает российский фактор в реализации своего внешнеполитического курса в этом регионе, как и Россия израильский.

Что же касается торгово-экономических связей двух стран, они, по словам Путина, «пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно». За семь месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Израилем вырос на 50%, несмотря на все пандемийные ограничения. Развитие экономических связей происходит в том числе за счет особого внимания к проектам в высокотехнологичных отраслях экономики. Одним словом, сочинский политический дебют Беннета можно считать успешным. Дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества и личного диалога лидеров двух стран — дело дипломатической и политической практики. В целом, по оценке многих экспертов, стороны оказались довольны итогами состоявшихся переговоров, которые длились почти пять часов. Это рекорд для таких ознакомительных встреч.