Пекин, 23 октября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Не менее четырех человек стали жертвами взрыва на химическом заводе, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, 23 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

ЧП произошло в цехе окисления предприятия. Завод находится в промышленном парке «Баинь аобао» в аймаке Алашань. Еще трое человек пострадали. Начавшийся после взрыва пожар ликвидирован.

Производственный процесс на предприятии временно остановлен. Правоохранительные органы пытаются установить причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября на фабрике по пошиву пуховиков в городе Баодин (северокитайская провинция Хэбэй) умерли от удушья шестеро рабочих.