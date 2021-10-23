Невьянск, Свердловская область, 23 октября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Свердловской области начальник колонии осужден за взяточничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд

Установлено, что в сентябре 2019 года исполняющий обязанности начальника колонии предложил своему подчиненному быть посредником во взятках. В результате заместитель ежемесячно передавал начальнику по 50 тыс. рублей от осужденных, которые таким образом платили за его покровительство.

Почти за два года заместитель передал начальнику колонии 750 тыс. рублей. Однако в содеянном подчиненный раскаялся и согласился на сотрудничество со следствием.

Невьянский городской суд вынес обвинительный приговор заместителю начальника колонии на основании п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере»). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, заместитель выплатит штраф в размере миллиона рублей.