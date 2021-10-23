Циолковский, Амурская область, 23 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Строители на космодроме «Восточный» приступили к установке составных частей рамы пускового стола для ракеты-носителя «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Kremlin.ru Космодром «Восточный «

Рама стартового стола состоит из 16 частей общей массой более 560 тонн. Планируется, что монтаж конструкции пускового стола будет завершен в начале ноября 2021 года.

Общая масса пускового стола под ракеты-носители «Ангара» составляет более 2 тысяч тонн. Элементы конструкции были доставлены на космодром в сентябре 2020 года по Северному морскому пути.

Создание стартового комплекса под новые российские ракеты «Ангара» ведётся в рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный». Первый запуск носителя с нового стартового стола должен состояться в конце 2023 года.