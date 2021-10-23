Вашингтон, 23 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Применение вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech, по всей видимости, может быть целесообразно в ряде случаев для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Такой вывод сделали специалисты управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США. Материалы были опубликованы 23 октября пресс-службой ведомства.

(сс) Mark DePass Вакцина BNT162b2 (BioNTech, Pfizer)

Компании Pfizer и BioNTech представили американскому регулятору документацию касательно применения данной вакцины для детей. Вопрос о возможности массовой вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет будет рассмотрен 26 октября профильным комитетом регулятора.

Уточняется, что в ряде случаев препарат при применении может отрицательно сказаться на работе сердца. Однако специалисты поясняют, что в условиях пандемии коронавируса польза при массовом применении препарата перевешивает потенциальный вред. Опираясь на эти выводы, ряд американских СМИ сделали прогнозы о скором одобрении вакцины от COVID-19 для детей. При этом никаких официальных заявлений от регулятора на сегодняшний день не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 90,7% эффективности вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech для детей от пяти до 11 лет.