Дамаск, 23 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Военнослужащий правительственной армии Сирии был ранен в результате снайперского обстрела со стороны террористов в сирийской провинции Идлиб, 22 октября сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Боевики вели огонь из района населенного пункта Кансафра по военным, дислоцированным возле населенного пункта Кафр-Небель. Кулить добавил, что всего за сутки в Идлибской зоне эскалации зафиксировали девять обстрелов со стороны позиций террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в центральной части Дамаска был взорван автобус с военнослужащими армии Сирии. В результате теракта погибли 14 человек и еще несколько пострадали.