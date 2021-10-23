Тайбэй, 23 октября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи на территории Тайваня, сообщает местная сейсмологическая служба.

Yaelo Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясение располагался в девяти километрах к северо-востоку от населенного пункта Хуалянь. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 25,8 километра. Подземные толчки ощутили жители северных районов острова. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае. Его очаг находился в 92 километрах от города Синьюань на глубине десяти километров. Пострадавших или разрушений в результате сейсмособытия не фиксировалось.