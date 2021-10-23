Тюмень, 23 октября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Тюмени перевозчик отсудил в арбитраже у Главного управления строительства по Тюменской области 7,7 млн рублей. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в картотеке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В автобусе

Индивидуальный предприниматель Анисимов С. П. обратился в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к Главному управлению строительства Тюменской области о взыскании 7,7 млн убытков.

Согласно материалам дела, 31 июля 2018 года между ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» и предпринимателем был заключён государственный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. По расчёту истца, стоимость проезда льготных категорий граждан за период с января по сентябрь 2020 года составила 14,7 млн рублей. Расчёт составлен по сведениям государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» и АО «Тюменская транспортная система», которые на договорной основе осуществляют для истца учёт количества и стоимости поездок пассажиров льготных категорий.

Компенсация за период с января по сентябрь 2020 года была произведена ГУС по Тюменской области частично платёжными поручениями на общую сумму 6,9 млн рублей. Сумма недополученной с льготных пассажиров провозной платы за период с января по сентябрь 2020 года составила свыше 7,7 млн рублей. Суд встал на сторону истца.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмом арбитражном апелляционном суде.