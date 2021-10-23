Приток иностранных инвестиций в Китай превысит триллион юаней в 2021 году
Пекин, 23 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Больше 1 трлн юаней ($160 млрд) иностранных инвестиций планирует привлечь Китай в свою экономику по итогам 2021 года, сообщило 22 октября министерство коммерции КНР в своём прогнозе.
Выступивший на пресс-конференции представитель министерства Цзун Чанцин, сообщил, что прогноз превзошёл первоначальные ожидания, однако Китай всё ещё сталкивается с серьезными трудностями, «такими, как пандемия COVID-19».
К благоприятным факторам он отнёс последовательное и стабильное восстановление экономики Китая, рост привлекательности сверхкрупного рынка, богатые трудовые ресурсы и усовершенствованную инфраструктуру.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что инвестиции в основной капитал Китая (FAI) выросли на 7,3% в годовом исчислении за первые девять месяцев этого года.